Lega Calcio Serie A entra nelle scuole italiane e lancia il progetto A Tutta Classe

La Lega Calcio Serie A ha avviato il progetto “A Tutta Classe”, coinvolgendo scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia. Nel corso dei tornei dedicati a elementari, medie e superiori sono previste la partecipazione di circa 3.500 squadre e oltre. L'iniziativa mira a promuovere l'attività sportiva tra gli studenti attraverso eventi organizzati nelle scuole, con partite e momenti di gioco dedicati ai giovani giocatori.

Lega Calcio Serie A presenta “A Tutta Classe”, un nuovo progetto educativo e sociale che porta il calcio nelle scuole italiane come strumento di crescita e inclusione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di alimentare nelle nuove generazioni la passione autentica per il gioco del calcio, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra. “A Tutta Classe” si inserisce in un momento significativo per il calcio italiano, in cui diventa sempre più necessario rafforzare il legame con le nuove generazioni. La Lega Calcio Serie A risponde a questa necessità con una visione di lungo periodo, che mira a sostenere e alimentare la voglia dei ragazzi di giocare a calcio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lega Calcio Serie A "entra" nelle scuole italiane e lancia il progetto “A Tutta Classe” VIAJÓ en el TIEMPO PARA SALVAR al IDOL que le DEVOLVIÓ LAS GANAS DE VIVIR | KDRAMA resumen Notizie correlate Taranto, il circo entra nelle scuole con il progetto “BES-T Community in Best Practice”Tarantini Time QuotidianoContinuano a Taranto le attività di “BES-T Community in Best Practice”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito... Il segugio Elan entra in classe alle scuole medie di GragnanoUna giornata straordinaria, cioè fuori dall’ordinario, quella vissuta dai ragazzi delle scuole medie di Gragnano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: FESTIVAL DELLA SERIE A, LO SPETTACOLO DELLA SECONDA EDIZIONE; Lega Serie A: Inter, dalle ombre nasce una nuova forza; Bufera arbitri, la Lega Serie A: 'Campionato regolare, basta gogna'; Figc: Lega Serie A 'convergenza su Malagò importante segnale di unità'. Calcio: Lega Calcio Serie A presenta il progetto A Tutta ClasseTre tornei calcistici già radicati nel territorio, pensati per coprire le tre fasce dell'età scolare: elementari, medie e Superiori: ... ilsole24ore.com Lega Serie A: La convergenza di Aic e Aiac su Malagò è un importante segnale di unità(ANSA) - ROMA, 30 APR - La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall'Assocalciatori e dell'Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni ... milannews.it Anche quest'anno, la Lega Serie A si schiera al nostro fianco per segnare il gol più importante Questo weekend, in occasione della 35ª giornata di campionato, AVIS scende in campo per raccontare a tutti gli amanti del calcio che donare il plasma salva vite - facebook.com facebook In occasione della 35ª giornata di Campionato di #SerieAEnilive s.s. 2025/2026, la Lega Calcio Serie A scende in campo al fianco di @avisnazionale. “Dona plasma”. Un invito che punta a sensibilizzare sempre più persone sull’importanza della donazione di x.com