Violenza tra i banchi dodicenne invita una compagna di classe in bagno e la colpisce al collo con le forbici

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola di Castelfranco di Sotto, in provincia di Siena. Un ragazzino di dodici anni ha invitato una compagna in bagno e le ha sferrato un colpo al collo con delle forbici. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle motivazioni che hanno portato a questo gesto. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui dettagli dell’incidente.

Ancora violenza tra i banchi di scuola. L’ultimo episodio, dinamica e cause ancora da decifrare, è avvenuto a Castelfranco di Sotto, in provincia di Siena. Una ragazzina di 12 anni ha aggredito con le forbici una sua compagna di classe all’interno del bagno di una scuola media della cittadina. Fortunatamente la vittima dell’aggressione, colpita più volte al collo e ricoverata in ospedale in codice giallo, non è in condizioni gravi. L’altra 12enne invece si trova con i suoi genitori nella caserma dei carabinieri per l’interrogatorio. Nel Pisano una dodicenne colpisce con le forbici una compagna di classe. Secondo quanto è stato ricostruito finora, ma le dinamiche andranno verificate dalle autorità, tutto è avvenuto al termine dell’ora di educazione fisica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Violenza tra i banchi, dodicenne invita una compagna di classe in bagno e la colpisce al collo con le forbici Leggi anche: Ragazza di 12 anni attira in bagno una compagna di classe e la colpisce al collo con le forbici: choc in una scuola di Pisa Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezioneAncora un episodi di violenza di cui è protagonista un minorenne, ancora un articolo di cronaca di scrivere un per reato compiuto da un’adolescente... Temi più discussi: Storie italiane 2025/26 - Giovani, social e violenza tra i banchi di scuola - 03/04/2026 - Video; Violenza tra i banchi, dalla scuola del dopoguerra ai coltelli in classe: un salto che interroga la società · LaC News24; Sangue nella notte in Piazza Banchi: donna colpita alla testa con una bottiglia; Storie italiane 2025/26 - Giovani, social e l'escalation della violenza - 07/04/2026 - Video. Molestie sessuali tra i banchi di una scuola, sospeso prof. nel NovaresePesantissime accuse scuotono il mondo della scuola nel Novarese. I Carabinieri della Tenenza di Borgomanero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Novara, c ... ticinonotizie.it Prof e studenti accoltellati, se la violenza irrompe a scuolaStudenti che accoltellano gli insegnanti, coltelli tra i banchi di scuola. Quello avvenuto in provincia di Bergamo, a Trescore Balneario, è solo l'ultimo caso di violenza che vede coinvolti docenti e ... ansa.it Ancora un episodio di violenza nelle scuole. Una ragazzina di 12 anni è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni del'istituto. È accaduto questa mattina in una scuola media della provincia di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La - facebook.com facebook Festa della polizia, il questore Gambino: “Attenzione su truffe agli anziani e violenza di genere” x.com