Fuori dal supermercato c' è un uomo con un coltello in mano | blitz dei carabinieri denunciato

Un giovane è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con un coltello in mano fuori da un supermercato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel corso di un controllo, e l’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. Nessuno è rimasto ferito e le autorità continuano le verifiche sulla vicenda.

Un giovane è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato intercettato dai carabinieri nell'atto di maneggiare un coltello. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri 4 maggio fuori dal supermercato Eurospar di largo Barriera vecchia. L'uomo si trovava all'esterno dell'esercizio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Controlli dei carabinieri a Belpasso, nascondeva un coltello: denunciato 18enneAlla vista della pattuglia, il neomaggiorenne ha tentato di defilarsi ed è per questo atteggiamento sospetto che è subito stato controllato I... L'insospettabile con 12 dosi di cocaina e un coltello a serramanico. Blitz dei carabinieri nelle strade di MilanoÈ di tre arresti il bilancio di un pomeriggio di controlli straordinari, da parte dei carabinieri, nella periferia nord-est di Milano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fuori dal supermercato c'è un uomo con un coltello in mano: blitz dei carabinieri, denunciato; Baby gang all'assalto della tabaccheria, titolare preso a pugni: naso rotto; Perdita di gas dal serbatoio di un’auto parcheggiata fuori dal supermercato a Prata di Pordenone; Parma, follia fuori dal supermercato in via Chiavari: 40enne aggredisce gli agenti con testate e sputi. Fuori dal supermercato c'è un uomo con un coltello in mano: blitz dei carabinieri, denunciatoI fatti sono avvenuti nella serata di ieri 4 maggio all'esterno dell'Eurospar. Sul posto i carabinieri che hanno deferito in stato di libertà l'uomo ... triesteprima.it Perdita di gas GPL dal serbatoio di un'auto fuori dal supermercato: vigili del fuoco al lavoro sei ore per bruciarlo in sicurezza con la torciaPRATA DI PORDENONE (PORDENONE) - Delicato intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata del 4 maggio all'esterno di un supermercato di Prata ... msn.com la tribuna di Treviso. . Un flash mob pro Pal è il primo fuori programma nel giorno della preapertura della Biennale Arte numero 61. Nel viale centrale dei Giardini è andata in scena una sorta di marcia funebre, un lamento collettivo. I partecipanti indossavano - facebook.com facebook Madia fuori dal PD per "liberare l’Italia da questo pessimo governo". A sinistra dubbi e caos di @aldorosati x.com