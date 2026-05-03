L' insospettabile con 12 dosi di cocaina e un coltello a serramanico Blitz dei carabinieri nelle strade di Milano

Nelle strade della periferia nord-est di Milano, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato all'arresto di tre persone. Durante le operazioni sono state trovate 12 dosi di cocaina e un coltello a serramanico. L'intervento si è svolto nel pomeriggio, con un'azione coordinata delle forze dell'ordine. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sui dettagli specifici delle operazioni o sull'identità delle persone coinvolte.