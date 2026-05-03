L' insospettabile con 12 dosi di cocaina e un coltello a serramanico Blitz dei carabinieri nelle strade di Milano
Nelle strade della periferia nord-est di Milano, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato all'arresto di tre persone. Durante le operazioni sono state trovate 12 dosi di cocaina e un coltello a serramanico. L'intervento si è svolto nel pomeriggio, con un'azione coordinata delle forze dell'ordine. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sui dettagli specifici delle operazioni o sull'identità delle persone coinvolte.
È di tre arresti il bilancio di un pomeriggio di controlli straordinari, da parte dei carabinieri, nella periferia nord-est di Milano. Il primo arresto riguarda un uomo di 56 anni, italiano, mai prima d'ora a che fare con la giustizia, trovato con 13 dosi di cocaina, per un peso di 6,36 grammi, e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Spaccio di droga in città, nella rete dei Carabinieri finisce 29enne insospettabile: sequestrate dosi di cocainaI posti di blocco dei Carabinieri sono stati predisposti in chiave anti-furto in appartamento e per arginare la piaga dello spaccio di droga a...
Roma. Quarticciolo. Maxi operazione dei Carabinieri. Chiusura strade e controlli con droni. 12 arresti. Sequestrate oltre 200 dosi di drogaIl servizio, eseguito seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott.