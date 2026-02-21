Controlli dei carabinieri a Belpasso nascondeva un coltello | denunciato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato denunciato dai carabinieri di Belpasso dopo essere stato trovato con un coltello nascosto in tasca. Durante un controllo di routine, i militari hanno notato un comportamento sospetto e hanno deciso di ispezionarlo. Il ragazzo non ha saputo giustificare il possesso dell’arma, che è stata sequestrata. L’episodio si è verificato in pieno giorno, in una zona frequentata da adolescenti.

Alla vista della pattuglia, il neomaggiorenne ha tentato di defilarsi ed è per questo atteggiamento sospetto che è subito stato controllato I carabinieri della stazione di Belpasso hanno denunciato un 18enne per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il provvedimento è scaturito a seguito di una perquisizione personale eseguita d’iniziativa dai militari durante l’attività di controllo di un giardinetto pubblico. Alla vista della pattuglia, il neomaggiorenne ha tentato di defilarsi ed è per questo atteggiamento sospetto che è subito stato controllato, con una perquisizione personale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Belpasso, 18enne sorpreso con un coltello in tasca: denunciato dai Carabinieri Nel tribunale dei minori con un coltello in tasca, denunciato 18enne stranieroUn 18enne straniero è stato denunciato questa mattina al tribunale dei minori dopo essere stato trovato con un coltello in tasca. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Controlli dei carabinieri a Termini, 6 arresti e 9 denunce; Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Controlli straordinari dei Carabinieri a Portomaggiore contro i furti in abitazione; Blitz anti droga a Bitonto: due persone fuggono gettando lo stupefacente sui tetti. Controlli dei carabinieri a Napoli: scommesse clandestine e altre irregolarità emergono.Le autorità competenti, in questo caso, includono anche il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha collaborato attivamente nei controlli. Le ricevute di queste scommesse illecite ... napolipiu.com Carnevale Jatino, controlli dei Carabinieri: denunciato un 75enne e sequestrati due coltelliSAN GIUSEPPE JATO. Controlli intensificati in occasione della diciottesima edizione del Baccanales – Carnevale Jatino, dove i Carabinieri hanno rafforzato i servizi di vigilanza per garantire ordine ... alqamah.it Controlli rafforzati dei Carabinieri durante la diciottesima edizione del “Baccanales–Carnevale Jatino”. Il bilancio dell’attività ha fatto registrare diverse irregolarità. - facebook.com facebook Controlli dei Carabinieri tra il Tufello e il Nuovo Salario, a Roma. Il bilancio è di 7 persone arrestate, 4 denunciate e 5 segnalate in Prefettura per possesso di stupefacenti. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, crack ed er x.com