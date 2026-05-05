Storie di occupazioni abusive, purtroppo ancora tante, che affliggono in Italia cittadini onesti, vessati dalla prepotenza di chi ignora leggi e decreti di sfratto. Se ne parla a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento di Rete 4, condotto da Mario Giordano. Nel primo caso, quello raccontato dall’inviata Letizia Modica, a Terzigno (provincia di Napoli) c’è Aniello Licone che ormai da 3 anni non intende andar via dalla casa di proprietà di Antonio, emigrato in Germania. Quest’ultimo è disperato: “Sono venuto direttamente dalla Germania per farmi ridare le chiavi, ho fatto 1500 chilometri perché lui mi aveva promesso che a fine aprile avrebbe lasciato la casa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, l'abusivo provoca la giornalista: "Facciamo un figlio?"

“Fuori dal coro”, la giornalista insultata dal commissario di governo, scoppia il caos

Notizie correlate

La troupe di "Fuori dal coro" aggredita in piazza DanteTrento protagonista (suo malgrado) di un nuovo servizio del programma Mediaset “Fuori dal coro”, condotto da Maria Giordano.

L’allarme rapimenti a Fuori dal CoroMario Giordano torna questa sera, domenica 22 febbraio, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Fuori dal coro: Ladri di case: l'egiziano che terrorizza il pensionato Video; Fuori dal coro: Paura a Catanzaro: ecco l'immigrato che terrorizza le donne Video; Fuori dal coro: Ladri di case: la proprietaria (disabile) e l'occupante spietata Video; Fuori dal coro: Puntata del 26 aprile Video.

Fuori dal Coro porta Catanzaro in tv: il caso Sylvester finisce sotto i riflettori nazionaliLa trasmissione di Rete 4 racconta una vicenda segnalata nel capoluogo che diventa approfondimento più ampio su sicurezza urbana e integrazione ... catanzaroinforma.it

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 3 maggio 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 3 maggio 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it

Semplice fuori, potente dentro. Serena Marchese - facebook.com facebook

63‘ | Primo cambio nella Roma: dentro El Shaarawy, fuori Koné #RomaFiorentina 4-0 #ASRoma x.com