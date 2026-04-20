La troupe di Fuori dal coro aggredita in piazza Dante

Una troupe del programma televisivo “Fuori dal coro” è stata aggredita in piazza Dante a Trento durante le riprese di un servizio. La scena si è verificata nella zona centrale della città, coinvolgendo operatori e giornalisti presenti sul posto. La produzione ha riferito di aver subito un episodio di violenza senza fornire ulteriori dettagli sugli eventuali responsabili o motivazioni. La polizia ha avviato verifiche sul caso.

Trento protagonista (suo malgrado) di un nuovo servizio del programma Mediaset “Fuori dal coro”, condotto da Maria Giordano. A distanza di un anno dal servizio che scatenò non poche polemiche, la nostra città – o meglio, una parte di essa – è finita al centro dell’ultima puntata del programma.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Troupe di Fuori dal coro aggredita in strada: chi è stato arrestatoSembrava uno di quei momenti di tv “di pancia”, quelli che nascono in strada e che in pochi secondi diventano tensione pura. Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: "Sputi e caffè bollente"Sputi in faccia, insulti e minacce, oltre a caffè e bicchieri di vino lanciati contro gli operatori. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La troupe di Fuori dal coro aggredita in piazza Dante a Trento; Troupe di Fuori dal coro (Mediaset) accerchiata giovedì a Sant’Angelo: il servizio andrà in onda, venerdì controlli straordinari; Fuori dal coro: Puntata del 12 aprile Video; Ostia, Claudio Maierini arrestato per aver aggredito la troupe di Fuori dal Coro per il servizio sugli affitti. Ai domiciliari scende in strada a Ostia per aggredire la troupe di Fuori dal Coro: portato in carcereClaudio Maierini, 63 anni, ha aggredito in strada la troupe di Fuori dal Coro mentre realizzava un servizio a Ostia sugli affitti ... fanpage.it Troupe di Fuori dal coro (Mediaset) accerchiata giovedì a Sant’Angelo: il servizio andrà in onda, venerdì controlli straordinariCarabinieri, polizia di Stato e vigili avevano allontanato i malintenzionati. Zona al setaccio dopo il grave episodio di minacce ... ilcittadino.it Francesco Emilio Borrelli. . Sull'aumento indiscriminato e fuori controllo di negozi che vendono calamite a Napoli continueremo a denunciare tutte le anomalie. facebook 43' | Il diagonale di David fuori di pochi centimetri: ancora vicini al raddoppio #JuveBologna [1-0] x.com