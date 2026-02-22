L’allarme rapimenti a Fuori dal Coro

Mario Giordano affronta il crescente numero di rapimenti nella zona, causato da un aumento delle attività criminali. La puntata di questa sera si concentra sulle ultime persone prese di mira e sui metodi usati dai rapitori. Giordano intervista testimoni e analizza i dati ufficiali, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione. La trasmissione si concentra sulle conseguenze di questi episodi per le comunità locali e le risposte delle forze dell’ordine.

Mario Giordano torna questa sera, domenica 22 febbraio, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 22 febbraio 2026. Nel nuovo appuntamento si parlerà dell’ allarme rapimenti: negli ultimi giorni, in Italia, tre bambini hanno rischiato di essere strappati ai propri genitori, costringendo il Paese a fare i conti con un senso di sicurezza sempre più precario. A seguire, Giordano tornerà sul caso di Mustafa, l’immigrato irregolare che, a Cascina Colombara, nella provincia di Saronno, minaccia quotidianamente di togliere la vita a una residente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Fuori dal Coro, Giordano sconvolto dall'imam: "Qualcuno lo porti fuori dall'Italia"Un episodio che ha suscitato sgomento riguarda la condanna di un bengalese a cinque anni di carcere per aver avuto rapporti con una bambina di 10 anni, considerati non violenti dai giudici.

A Fuori dal Coro l’infermiera aggredita e violentata a GallarateStasera, domenica 18 gennaio, su Rete 4, torna Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano.

GIORNALISTA DEL PROGRAMMA FUORI DAL CORO DI PAOLO GIORDANO SEQUESTRATA UN ORA DA MACELLERIA HALAL

