Un cittadino nigeriano, accusato di molestare le donne, è stato trasferito dalla Questura di Catanzaro alla Puglia. Dopo il servizio investigativo, le autorità hanno deciso di procedere con l’espulsione dal territorio nazionale. Nei prossimi giorni, è previsto un provvedimento ufficiale che ne ordinerà l’allontanamento. La vicenda ha portato all’attenzione le operazioni di controllo e sicurezza in ambito migratorio.

Molestava le donne? Espulso. Il cittadino nigeriano è stato trasferito dalla Questura di Catanzaro in Puglia, ma presto sarà oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. A denunciare quanto stava accadendo da diverso tempo nel comune calabrese la trasmissione Fuori dal Coro. Su Rete 4 l'inviata di Mario Giordano ha più volte riportato le testimonianze dei cittadini, alle prese con gli osceni atti di Sylvester. Il giovane straniero, non solo ha importunato diverse donne, ma ha anche ha preso a schiaffi una ragazzina di 15 anni. In un episodio si è anche denudato davanti a una mensa. Da qui il provvedimento che ha visto il plauso di Wanda Ferro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, espulso il molestatore nigeriano: dopo il servizio, la mossa del governo

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