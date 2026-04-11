A Ostia, un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato una troupe televisiva durante le riprese di un servizio sugli affitti. I domiciliari sono stati revocati a causa di comportamenti considerati incompatibili con la misura restrittiva. L’arresto è avvenuto nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine sul posto. La vicenda si è verificata nel quartiere di Ostia, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

Fatti di minacce e aggressione hanno portato all’arresto del 63enne Claudio Maierini a Ostia, dopo che la sua condotta è stata giudicata incompatibile con la misura alternativa della detenzione domiciliare. L’uomo, già condannato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato trasferito in carcere su disposizione dell’Autorità giudiziaria, a seguito di un episodio avvenuto durante le riprese del programma Tv “Fuori dal Coro“. Le origini della vicenda Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, Maierini era sottoposto dal 2024 a una misura alternativa alla detenzione, a causa di precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ostia, Claudio Maierini arrestato per aver aggredito la troupe di Fuori dal Coro per il servizio sugli affitti

Ostia, minaccia la troupe di “Fuori dal Coro” mentre è ai domiciliari: 63enne in carcereOstia, 11 aprile 2026 – Ha minacciato la troupe di “Fuori dal Coro” durante un servizio sugli affitti non pagati a Ostia, ma quelle immagini lo hanno...

Ai domiciliari scende in strada a Ostia per aggredire la troupe di Fuori dal Coro: portato in carcereClaudio Maierini, 63 anni, ha aggredito in strada la troupe di Fuori dal Coro mentre realizzava un servizio a Ostia sugli affitti.

Ostia, Claudio Maierini arrestato per aver aggredito la troupe di Fuori dal Coro per il servizio sugli affittiUn uomo di 63 anni è stato arrestato a Ostia dopo aver minacciato una troupe televisiva: revocati i domiciliari per condotta incompatibile. virgilio.it

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