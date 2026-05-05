Un uomo nigeriano coinvolto in episodi di molestie e aggressioni ai passanti è stato recentemente espulso dal territorio di Catanzaro. La vicenda era stata riportata da una trasmissione televisiva locale, e le autorità hanno confermato l’operazione di allontanamento. Il rappresentante delle forze dell’ordine ha dichiarato che si continuerà a lavorare per garantire la sicurezza pubblica.

La trasmissione di Retequattro aveva segnalato la pericolosità sociale dell'uomo. La soddisfazione del sottosegretario agli interni È stato espulso dal territorio di Catanzaro il cittadino extracomunitario che molestava e aggrediva i passanti e la cui storia era stata raccontata da Fuori dal Coro. Il provvedimento è stato disposto dalla Questura del capoluogo calabrese. Già attenzionato dalle forze dell’ordine per diversi episodi che lo avevano visto protagonista in negativo, è stata la Questura di Catanzaro a garantirlo alla giustizia, provvedendo al suo trasferimento in Puglia. Presto sarà oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Espulso il nigeriano molestatore segnalato da Fuori dal Coro. Ferro: “Siamo con le forze dell’ordine”

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