Funerali Zanardi Tomba | La sua forza la sua volontà è stato grandioso

A Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, scomparso il primo maggio all’età di 59 anni. Tra i presenti, anche Alberto Tomba, che ha commentato pubblicamente la forza e la volontà dimostrate dall’atleta nel corso della sua vita. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari, riuniti per salutare il campione. La salma è stata accompagnata nel suo ultimo viaggio con un corteo che ha attraversato la città.

Anche Alberto Tomba a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il primo maggio all'età di 59 anni. "È stato un grande, un mio compaesano. Un grande ricordo", ha detto il campione dello sci all'esterno della basilica di Santa Giustina.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Funerali Zanardi, Tomba: "La sua forza, la sua volontà, è stato grandioso" Notizie correlate Leggi anche: Addio a Zanardi, Tomba: "Grandiosa forza e volontà" Alex Zanardi, Alberto Tomba ai funerali: “Un mio compaesano, è stato grande”Anche Alberto Tomba a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il primo maggio all’età di 59 anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È il giorno dell'addio ad Alex Zanardi: i funerali a Padova; Zanardi: gli ultimi mesi tra casa e clinica, il peggioramento e l'addio improvviso; Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova: centinaia di persone in coda per l'ultimo saluto al campione; Addio Alex Zanardi, Muhammad Ali del paralimpismo. Duemila persone in chiesa per il funerale di Zanardi, la handbike sull'altareFolla nella basilica di Santa Giustina a Padova, presenti i vertici dello sport italiano, amici e vip. La bara preceduta dai ragazzi paralimpici di 'Obiettivo3'. IL parroco: 'La morte si è presa il co ... ansa.it Alex Zanardi, in migliaia a Padova per i funerali: «Era innamorato della vita». Il ricordo del figlio NiccolòVolti dello sport, istituzioni, vip e personaggi: ecco chi c’era e come chi l’ha conosciuto ha voluto ricordarlo ... oggi.it Alex Zanardi, in migliaia a Padova per i funerali: «Era innamorato della vita». Il ricordo del figlio Niccolò - facebook.com facebook Addio a Zanardi, la sua handbike nella basilica nel giorno dei funerali x.com