Alex Zanardi Alberto Tomba ai funerali | Un mio compaesano è stato grande

Al funerale di Alex Zanardi, svoltosi a Padova, erano presenti anche Alberto Tomba e altri conoscenti. Tomba ha descritto Zanardi come un compaesano e ha commentato la sua grandezza. Zanardi è deceduto il primo maggio all’età di 59 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone legate alla vita e alla carriera del campione.