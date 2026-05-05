Alex Zanardi Alberto Tomba ai funerali | Un mio compaesano è stato grande
Al funerale di Alex Zanardi, svoltosi a Padova, erano presenti anche Alberto Tomba e altri conoscenti. Tomba ha descritto Zanardi come un compaesano e ha commentato la sua grandezza. Zanardi è deceduto il primo maggio all’età di 59 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone legate alla vita e alla carriera del campione.
Anche Alberto Tomba a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il primo maggio all’età di 59 anni. “È stato un grande, un mio compaesano. Un grande ricordo”, ha detto il campione dello sci all’esterno della basilica di Santa Giustina. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com