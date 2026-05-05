Addio a Zanardi Tomba | Grandiosa forza e volontà

È scomparso un ex atleta noto per la sua determinazione, descritto come dotato di una forza e una volontà straordinarie, soprattutto nel periodo successivo al primo incidente. Le sue imprese e il suo atteggiamento sono stati ricordati da un suo ex compagno di squadra, che ha espresso ammirazione per ciò che è riuscito a fare in quegli anni. La notizia ha suscitato reazioni di rispetto e riconoscimento in diversi ambienti.

"Grande Alex per quello che ha fatto dopo il primo incidente. E' stato grandioso, la forza e la volontà che ci ha messo." Lo ha dichiarato Alberto Tomba prima dell'inizio dei funerali di Alex Zanardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Zanardi, Tomba: "Grandiosa forza e volontà" Notizie correlate L’ultima volontà di Doña Cata: una statua fallica sulla tomba per celebrare la vitaNel piccolo cimitero di Ignacio Zaragoza, a pochi chilometri da Misantla, nello stato messicano di Veracruz, sorge un monumento che non assomiglia a... Alex Zanardi, Alberto Tomba ai funerali: “Un mio compaesano, è stato grande”Anche Alberto Tomba a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il primo maggio all’età di 59 anni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ADDIO ALEX | In 2mila per lui. Ci sono anche Alberto Tomba, Gianni Morandi, Bebe Vio; Addio Alex Zanardi, Muhammad Ali del paralimpismo; Ragazzino di 14 anni con ferite da arma da taglio a Milano; Addio ad Alex Zanardi: il campione che ha insegnato a non arrendersi mai. Da Bebe Vio ad Alberto Tomba per l’addio ad Alex ZanardiRoma, 5 mag. (askanews) – Da Bebe Vio a Giusy Versace, da Alberto Tomba ai ragazzi di Obiettivo3, l’associazione che Alex Zanardi ha creato per promuovere la handbike: il mondo dello sport, e non solo ... askanews.it Alberto Tomba ai funerali di Zanardi: «Alex è stato un grande, per tutto quello che ha fatto e la forza che ci ha messo»Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it A Padova l’addio al campione morto venerdì scorso. La moglie Daniela e il figlio Nicolò hanno ringraziato la folla presente fuori dalla basilica - facebook.com facebook Da Bebe Vio ad Alberto Tomba per l’addio ad Alex #Zanardi Presenti anche il ministro Abodi e i ragazzi di Obiettivo3 x.com