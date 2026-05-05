Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro di Alex Zanardi dalla basilica di Santa Giustina di Padova, mentre veniva suonata 'Ti insegnerò a volare (Alex)', la canzone che Roberto Vecchioni aveva scritto per il campione paralimpico. Il carro funebre è stato lasciato aperto per fare in modo che le tante persone arrivate a Padova da tutta Italia possano dare l'ultima carezza alla bara di Zanardi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Funerali Zanardi, l'uscita del feretro e il saluto della folla

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