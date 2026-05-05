Si sono conclusi intorno alle 12:45 i funerali di Alex Zanardi. Durante l’uscita del feretro, sono state trasmesse le note della canzone “Ti insegnerò a volare (Alex)”, scritta nel 2018 da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini e dedicata al pilota e campione paralimpico. La cerimonia si è svolta nella navata, con la bara che è stata accompagnata da questa melodia.

Si sono conclusi intorno alle 12:45 i funerali di Alex Zanardi. Nella navata, all’uscita della bara, sono state diffuse le note di “Ti insegnerò a volare (Alex)”, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico. Lacrime, commozione e tantissimi applausi da parte degli oltre 2mila presenti: il carro funebre è stato lasciato aperto per fare in modo che le tante persone arrivate a Padova da tutta Italia possano dare l’ultima carezza alla bara di Zanardi. “Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi”, ha dett0 Niccolò, figlio di Alex Zanardi, al funerale del padre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Zanardi, l’uscita del feretro dopo i funerali sulle note di “Ti insegnerò a volare (Alex)”

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