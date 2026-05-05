Funerali Zanardi l’ultimo saluto al campione tra commozione e gratitudine

Oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova si sono svolti i funerali del campione, con una partecipazione composta da numerose persone e figure pubbliche. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti di commozione e testimonianze di gratitudine. La salma è stata accompagnata al suo ultimo viaggio tra l’ovazione di chi ha voluto rendergli omaggio. La funzione si è svolta in un clima di rispetto e cordoglio.

Oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova, una folla silenziosa e diversi personaggi noti, si sono riuniti per salutare e ricordare un uomo che ha insegnato a non arrendersi: Alex Zanardi Nella basilica diBasilica di Santa Giustina a Padova, si è svolto l’ultimo saluto adAlex Zanardi. La bara bianca, accolta da un lungo applauso, è arrivata accompagnata dalla moglieDanielae dal figlioNiccolò, in un clima di profonda commozione nonostante la pioggia. Dentro la chiesa, gremita da oltre duemila persone, e fuori, dove molti hanno atteso per ore, si è respirata un’aria digratitudineverso un uomo che ha segnato lo sport e le coscienze. Una riflessione che ha spostato il centro del ricordo dalla grandezza sportiva alla profondità umana.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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