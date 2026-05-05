Funerali Alex Zanardi oggi l’ultimo saluto al campione azzurro – La diretta

Oggi si tengono i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, situata in Prato della Valle a Padova. La cerimonia si svolge in una chiesa affollata di familiari, amici e tifosi che vogliono rendere omaggio all’ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, scomparso il 1° maggio all’età di 59 anni. La salma è stata condotta nella chiesa poco prima dell’inizio della cerimonia.

La Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, ospita i funerali di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico azzurro è morto il 1° maggio all’età di 59 anni. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, aveva fatto sapere la famiglia del campione. Addio ad Alex Zanardi, i funerali a Padova – La diretta Inizio diretta: 050526 11:00 Fine diretta: 050526 23:00 11:11 050526 Sindaco di Noventa Padovana: "Ci ha insegnato importanza di rialzarsi" “È stata una delle persone più importanti per il Comune, ma non penso solo per il Comune, per tutti noi. Una persona che si è sempre spesa per gli altri, straordinaria, perbene.🔗 Leggi su Lapresse.it

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