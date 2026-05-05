Durante i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova, don Marco Pozza ha pronunciato un’omelia in cui ha affermato che anche dopo la morte Zanardi continuerà a parlare di obiettivi. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle formalità religiose, con la partecipazione di familiari e amici. La frase ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno ascoltato le parole del sacerdote.

“Alex anche da morto continuerà a parlare di obiettivi”. Lo ha detto don Marco Pozza, nell’omelia per Alex Zanardi durante i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova. “Mi dispiace per la morte, pensava di averlo bevuto ma neanche stavolta ha fatto bene i conti – ha detto il parroco del Due Palazzi -. Si è presa il corpo, ma l’anima le è sfuggita. In corsia di sorpasso è andata a infilarsi dentro la carne e le storie dei ragazzi di Obiettivo3 “. Don Pozza ha ricordato Zanardi come un uomo “che sapeva usare il congiuntivo, una porta aperta “. E oggi “chi ama l’indicativo piange l’atleta, chi ha il coraggio di usare il congiuntivo rimpiange l’uomo e gli dice grazie”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funerali Zanardi, l’omelia: “Anche da morto continuerà a parlare di obiettivi”

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