Durante la cerimonia funebre, l’arcivescovo ha pronunciato un’omelia incentrata sulla figura di Dino Carta, sottolineando il suo rapporto con i concetti di pentimento e giustizia. La predica ha fatto riferimento alla storia di Caino e Abele, evidenziando come Caino fosse chiuso all’amore e alla fraternità. L’arcivescovo ha invitato a riflettere sulla necessità di consegnare i responsabili alla giustizia.

Caino e Abele sono fratelli, ma il cuore di Caino è chiuso all’amore e alla fraternità. Entrambi,Abele e Caino, sono figli di Dio ma Caino questo lo ha dimenticato. La vita di Caino non può esseregradita al Signore perché è nutrita di sopruso, di violenza. Per lui non c’è un Dio a cui rendere conto.Dio allora lo ammonisce. Il Signore disse a Caino: "Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tuaporta; verso di te è il suo istinto". Caino vive di rancore, di rabbia, ha il volto coperto, vive nell’infernodi un cuore violento. Dio ama Abele, uomo semplice, simpatico, pacifico, credente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Omelia dell’Arcivescovo per i funerali di Dino Carta: “Caino pentiti, consegnati alla giustizia”

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