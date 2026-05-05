Funerali Zanardi il figlio Niccolò rompe il protocollo | ‘Non servono imprese per essere felici’

Durante i funerali di Alex Zanardi, il figlio Niccolò ha preso la parola, rompendo il protocollo. Ha condiviso un ricordo personale, affermando che non servono imprese per essere felici. Alla fine della cerimonia, il momento ha suscitato sorpresa tra i presenti.

Il figlio Niccolò prende la parola: il ricordo più intimo di Alex Zanardi. Alla fine dei funerali di Alex Zanardi arriva un momento inatteso. A prendere la parola, davanti alla bara del padre, è il figlio Niccolò Zanardi, 28 anni. Un intervento non previsto, che rompe il protocollo della cerimonia e trasforma il saluto in qualcosa di profondamente personale. Prima di lui avevano parlato don Marco Pozza, la cognata Barbara e gli atleti del progetto Obiettivo 3, tutti concentrati sull’atleta, sul campione, sull’uomo capace di trasformare ogni difficoltà in una sfida vinta. Ma Niccolò sceglie un’altra strada: raccontare il padre nella sua dimensione più quotidiana.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Funerali Zanardi, il figlio Niccolò rompe il protocollo: ‘Non servono imprese per essere felici’ Notizie correlate Funerali Alex Zanardi, il ricordo del figlio Niccolò: "Non servono grandi imprese per trovare sorriso e gioia"Il discorso del figlio Niccolò ai funerali di Alex Zanardi Il messaggio della moglie di Alex Zanardi L'handbike di Alex Zanardi ai piedi dell'altare... Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: lutto a Noventa Padovana. I funerali Martedì a Padova; Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Bologna in lutto, Antonelli gli dedica la pole; Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; Noventa piange Alex Zanardi: fiori davanti alla sua casa e bandiere a mezz’asta. Funerali Alex Zanardi, il ricordo del figlio Niccolò: Non servono grandi imprese per trovare sorriso e gioiaIl toccante discorso del figlio Niccolò ai funerali del papà Alex Zanardi sull'importante lezione di vita appresa dal padre recentemente scomparso. virgilio.it Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa ... tg24.sky.it Funerali Zanardi, fila all'esterno e chiesa gremita: "Alex è stato enorme" - facebook.com facebook Funerali #Zanardi, fila all'esterno e chiesa gremita: "Alex è stato enorme" x.com