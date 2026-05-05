Funerali di Zanardi l’ingresso del feretro nella chiesa di Santa Giustina
A Padova, alla basilica di Santa Giustina, si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, deceduto il 1° maggio 2026 all’età di 59 anni. Il feretro è stato accolto con un lungo applauso da parte dei presenti. La cerimonia ha visto l’ingresso della bara all’interno della chiesa, dove si sono svolti i momenti di commemorazione.
Un lungo applauso ha accolto il feretro di Alex Zanardi alla basilica di Santa Giustina di Padova per la celebrazione dei funerali dell’atleta, morto il 1° maggio 2026 all’età di 59 anni. Ad accompagnare la bara bianca lungo la navata la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle prime ore della mattina (fonte Ansa Video). Garlasco, lo strano destino di Sempio e Marco Poggi. E il movente sessuale menzionato dalle Cappa già nel 2007 © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965...🔗 Leggi su Panorama.it
Funerali Zanardi, l'ingresso del feretro nella chiesa di Santa Giustina
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