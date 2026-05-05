Funerali di Zanardi l’ingresso del feretro nella chiesa di Santa Giustina

A Padova, alla basilica di Santa Giustina, si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, deceduto il 1° maggio 2026 all’età di 59 anni. Il feretro è stato accolto con un lungo applauso da parte dei presenti. La cerimonia ha visto l’ingresso della bara all’interno della chiesa, dove si sono svolti i momenti di commemorazione.

Un lungo applauso ha accolto il feretro di Alex Zanardi alla basilica di Santa Giustina di Padova per la celebrazione dei funerali dell’atleta, morto il 1° maggio 2026 all’età di 59 anni. Ad accompagnare la bara bianca lungo la navata la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle prime ore della mattina (fonte Ansa Video). Garlasco, lo strano destino di Sempio e Marco Poggi. E il movente sessuale menzionato dalle Cappa già nel 2007 © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Funerali di Zanardi, l’ingresso del feretro nella chiesa di Santa Giustina Funerali Zanardi, l'ingresso del feretro nella chiesa di Santa Giustina Notizie correlate Funerali Alex Zanardi, l’ingresso in chiesa del feretro e gli applausi dei presentiÈ arrivato intorno alle ore 11 il feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, prima della celebrazione... Funerali Alex Zanardi nella Basilica Santa Giustina a Padova, in diretta tv e streaming su TeleChiaraL’emittente locale TeleChiara trasmetterà in diretta tv e in streaming i funerali di Alex Zanardi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Bologna in lutto, Antonelli gli dedica la pole; Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'idea da FdI: Intitoliamogli l'autodromo di Monza; Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: Era il mio eroe; L’ultimo saluto ad Alex Zanardi: martedì nella Basilica di Santa Giustina. Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it Alex Zanardi commozione ai funerali tra handbike e folla di vip per l’ultimo salutoL’ultimo saluto ad Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina Nella mattinata di oggi, alle 11, Padova saluta definitivamente Alex Zanardi con i fu ... assodigitale.it I funerali di Alex Zanardi conclusi con le note di Vecchioni e Guccini - facebook.com facebook Addio a Zanardi, la sua handbike nella basilica nel giorno dei funerali x.com