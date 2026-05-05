Funerali Alex Zanardi l’ingresso in chiesa del feretro e gli applausi dei presenti

Alle 11 il feretro di Alex Zanardi è arrivato nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, in vista della cerimonia funebre. I presenti hanno accolto l’arrivo con applausi, in attesa dell’inizio della commemorazione. La chiesa era aperta per accogliere amici, familiari e conoscenti dell’atleta, che si sono radunati per rendere omaggio alla sua memoria.

È arrivato intorno alle ore 11 il feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, prima della celebrazione dei funerali. Dopo un lungo minuto di silenzio, un applauso della piazza ha accolto l’ingresso. Sul sagrato, ad attendere la bara bianca sovrastata da una corona di rose bianche, la moglie Daniela, il figlio Nicolò che ha salutato e ringraziato la folla, e la mamma di Alex, la signora Anna, abbracciata da don Marco Pozza. Lunghi applausi anche all’interno della chiesa hanno accolto l’arrivo della bara sotto l’altare, dove è stata messa anche la sua handbike. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Funerali Alex Zanardi, l’ingresso in chiesa del feretro e gli applausi dei presenti Notizie correlate I funerali di Alex Zanardi, feretro entra in chiesa tra gli applausiIl feretro di Alex Zanardi entra nella Basilica di Santa Giustina di Padova tra gli applausi. Alex Zanardi: l’arrivo della salma del campione, gli applausi dei presentiNella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, l’ultimo saluto ad Alex Zanardi morto il 1° maggio all’età di 59 anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: Era il mio eroe; Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'idea da FdI: Intitoliamogli l'autodromo di Monza; Da Morandi a Bebe Vio, ministri e calciatori: attese migliaia di persone per i funerali di Alex Zanardi a Padova. Ecco chi arriva per l'ultimo saluto al campione; VIDEO | L'ultimo saluto ad Alex Zanardi a Santa Giustina: arriverà anche il ministro Abodi. Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne ereditàLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it Funerali di Alex Zanardi in diretta, la sua handbike davanti all’altare. Don Pozza: L'atleta senza l’uomo non è nullaFolla di persone nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, la stessa scelta per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin e ai carabinieri morti nella strage di Castel D’Azzano. Lutto ... ilrestodelcarlino.it Leggo. . È arrivato alle ore 11.00 alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi, per la celebrazione dei funerali. Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in se - facebook.com facebook L'ultimo saluto ad Alex #Zanardi: grande emozione ai funerali nella basilica di Santa Giustina x.com