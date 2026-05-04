Funerali Alex Zanardi nella Basilica Santa Giustina a Padova in diretta tv e streaming su TeleChiara

I funerali di Alex Zanardi si terranno nella Basilica Santa Giustina a Padova e saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming sulla piattaforma di TeleChiara. L’evento si svolgerà nel rispetto delle modalità stabilite per l’occasione e sarà accessibile a chi vorrà seguirlo da remoto. La cerimonia rappresenta un momento di commozione pubblico e di ricordo per l’atleta e la figura pubblica.

L’emittente locale TeleChiara trasmetterà in diretta tv e in streaming i funerali di Alex Zanardi. L’addio al campione 59enne è previsto martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. Per far fronte alle migliaia di persone che prenderanno parte ai funerali, verranno installati due maxischermi all’esterno della chiesa. Alex Zanardi è morto venerdì primo maggio. Su TeleChiara i funerali di Alex Zanardi in diretta tv e streaming Martedì 5 maggio i funerali di Zanardi, due maxischermi all’esterno della chiesa Il presidente Mattarella e l’omaggio ad Alex Zanardi Su TeleChiara i funerali di Alex Zanardi in diretta tv e streaming I funerali di Alex Zanardi saranno visibili su TeleChiara, emittente televisiva veneta del gruppo Videomedia, a partire dalle ore 10 di domani, martedì 6 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Funerali Alex Zanardi nella Basilica Santa Giustina a Padova, in diretta tv e streaming su TeleChiara Notizie correlate Padova da scoprire con Stayinveneto: visita guidata alla Basilica di Santa GiustinaSabato 7 marzo 2026, alle ore 15, si terrà una visita guidata esclusiva alla Basilica di Santa Giustina, uno dei complessi architettonici più antichi... Leggi anche: Padova Urbs Organi con i "Concerti di Primavera", musica in Basilica di Santa Giustina Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: lutto a Noventa Padovana. I funerali Martedì a Padova; Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Il messaggio della famiglia: Grazie per l’affetto. Bologna in lutto; I funerali di Alex Zanardi martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova: celebra il cappellano del carcere, due maxi schermi. Attesi ministri e campioni dello sport; Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza. Funerali di Alex Zanardi: quando e dove ci sarà l'ultimo saluto al campione italianoIl mondo dello sport è pronto a stringersi intorno alla famiglia di Alex Zanardi per l'ultimo saluto all'ex pilota e campione paralimpico, deceduto lo scorso 1 maggio. Nell'ultimo weekend Zanardi è st ... corrieredellosport.it Funerali di Alex Zanardi: maxischermi e grande affluenza, l’Italia si prepara per l’ultimo saluto a PadovaA Padova grande partecipazione per l’addio al campione paralimpico: attesi cittadini, istituzioni e rappresentanti dello sport alla Basilica di Santa Giustina ... sport.virgilio.it Funerali di Alex #Zanardi: quando e dove ci sarà l'ultimo saluto al campione italiano x.com Un incontro con Alex Zanardi alla Associazione La Ricerca Onlus che in tanti ricordano, domani i funerali del campione - facebook.com facebook