Oggi a Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, con una grande partecipazione di pubblico nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. La cerimonia è stata trasmessa in diretta e ha visto numerosi cittadini riunirsi per rendere omaggio al campione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un immediato afflusso di persone desiderose di salutare l’atleta e simbolo di resilienza.

Padova, 5 maggio 2026 – Folla di persone questa mattina nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi. L’ultimo saluto all’ex pilota automobilistico, straordinario atleta paralimpico, esempio di resistenza e amore per la vita, morto l’1 maggio, a 59 anni. L’addio avviene nella stessa chiesa dove sono stati celebrati i funerali di Giulia Cecchettin e dei carabinieri morti nella strage di Castel D’Azzano. In chiesa, ovviamente, anche la moglie Daniela Manni, il figlio Niccolò e mamma Anna che vive a Castel Maggiore, dove Zanardi era nato. Il campione bolognese era tornato nel Padovano subito dopo aver lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano nel 2021, a seguito del secondo incidente a Siena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerali di Alex Zanardi in diretta, l’Italia si prepara all’ultimo saluto al campione

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