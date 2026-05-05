Alex Zanardi | l’arrivo della salma del campione gli applausi dei presenti

Nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio all’età di 59 anni. La salma dell’ex pilota è arrivata tra gli applausi dei presenti, che hanno assistito alla cerimonia funebre. Numerose persone si sono raccolte per rendergli omaggio, partecipando alla giornata di lutto cittadino.

Nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, l’ultimo saluto ad Alex Zanardi morto il 1° maggio all’età di 59 anni. Tra i presenti ai funerali il ministro dello Sport Andrea Abodi, l’atleta paralimpica Bebe Vio, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò e l’ex sciatore Alberto Tomba. Nelle immagini l’arrivo della salma dell’ex pilota e campione paralimpico tra gli applausi dei presenti fuori e dentro la chiesa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Funerali Zanardi: arrivo della salma del campione, gli applausi dei presenti

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