Fumo | campagna per aumentare di 5 euro costo sigarette raggiunte 25mila firme

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Il mondo scientifico in Italia si sta mobilitando a sostegno della campagna '5 euro contro il fumo' (https:5eurocontroilfumo.it). A 1 mese dal lancio, è già a metà percorso l'iter di raccolta delle firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Sono state raggiunte 25mila delle 50mila firme necessarie per presentare la proposta di legge al Parlamento, che successivamente dovrà discutere il disegno di legge. La campagna è promossa da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 🔗 Leggi su Iltempo.it

