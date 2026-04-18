La Maceratese si prepara per la penultima partita dell’anno in trasferta contro l’Unipomezia. La squadra biancorossa punta alla salvezza matematica, che potrebbe arrivare già domenica sera, a due partite dalla fine del campionato. La partita si svolgerà a Pomezia, dove i padroni di casa cercano di difendere il loro vantaggio in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

È tutto pronto in casa Maceratese per la penultima trasferta dell’anno in direzione Pomezia, da cui i biancorossi potrebbero tornare domenica sera con la salvezza matematica in tasca a 180’ dal termine. Quello in terra laziale sarà il quarto scontro diretto di fila per la squadra di Lauro, che si troverà opposta a un Unipomezia che precede di una lunghezza in classifica i biancorossi e a cui potrebbe bastare anche un pareggio per brindare il mantenimento della categoria. Una gara che nasconde molte insidie, non solo per il secondo caldo stagionale, visto che nell’orario della gara sono previsti oltre 20 gradi, ma anche per il fattore ambientale, poiché, come già noto, si giocherà a porte chiuse, visto che la tribuna dello stadio comunale della città in provincia di Roma non ha i requisiti di agibilità necessari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Rata a un passo dal traguardo. L’Unipomezia difende il suo fortino

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