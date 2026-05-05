Fugge in bici alla vista dei poliziotti | in casa una centrale dello spaccio

Durante una operazione di controllo nel centro storico di Pisa, sabato sera, la polizia ha fermato un uomo che stava fuggendo in bicicletta quando ha visto le forze dell'ordine. Durante la perquisizione dell’abitazione, sono stati trovati vari oggetti riconducibili a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è concentrato in particolare nella zona di piazza delle Vettovaglie, dove sono stati eseguiti controlli approfonditi.

Servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Pisa effettuato dalla polizia nella serata di sabato 2 maggio, con particolare attenzione alla zona di piazza delle Vettovaglie. Durante i controlli l’attenzione degli agenti è stata attirata da un cittadino extracomunitario.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Samarate, coppia di coniugi gestiva una centrale dello spaccio via WhatsApp: arrestatiDue arresti e oltre un chilo di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel territorio di Samarate. Leggi anche: Fugge in auto alla vista dei carabinieri: arrestato 21enne senza patente Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cavenago, 16enne tenta un furto in un ristorante e poi fugge in bici: arrestato dai carabinieri; Tentativo di furto in un ristorante: il ladro (16enne) scappa in bicicletta; Ancora tensione in Gad. Lite per una bici rubata, aggredisce i carabinieri; Pordenone, furti e ritrovamenti a due passi dal nuovo comando vuoto della Polizia locale. Spacca i vetri di un’auto e fugge in bici: arrestato 50enne a RiccioneUn 50enne di origini toscane è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Riccione durante i controlli straordinari del weekend del 25 aprile. L’uomo è stato individuato grazie alla ... altarimini.it Pesaro, investe un minorenne in bici e fugge: identificato il pirata della stradaLa Polizia Locale di Pesaro identifica il pirata della strada che aveva investito un minorenne in bici ed era fuggito. Denunciato e patente ritirata. lamilano.it Fugge dalla comunità e torna a casa dai genitori, era stato condannato per maltrattamenti in famiglia x.com Pirata della strada travolge uno scooter e fugge: paura sul lungomare di Trani - Decisivo il coraggio di un giovane testimone che insegue l’auto e fotografa la targa: il centauro sta bene (t) Leggi la notizia: https://www.traniviva.it/notizie/pirata-della-strada-tr - facebook.com facebook