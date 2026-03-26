Fugge in auto alla vista dei carabinieri | arrestato 21enne senza patente

Mercoledì 25 marzo, alle 14.40, un ragazzo di 21 anni senza patente è stato fermato dai carabinieri di Treviglio in via Duca d’Aosta a Romano di Lombardia. Alla vista delle forze dell’ordine, ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga. Successivamente, è stato arrestato dai militari.

Attorno alle 14.40 di mercoledì 25 marzo, un ragazzo di 21 anni senza patente è stato fermato dai carabinieri di Treviglio a Romano di Lombardia, in via Duca d’Aosta. Il giovane, accompagnato in macchina da un’altra persona, è residente proprio di Romano. Già fuggito da un controllo di una pattuglia nella serata di martedì, appena avvistata la vettura dei carabinieri ha iniziato ad accelerare in maniera sospetta, dandosi alla fuga verso il centro del paese effettuando sorpassi pericolosi. Al suo fianco era presente anche un passeggero. Quest’ultimo veniva intercettato mentre il ragazzo scappava inseguito dai militari, per poi essere faticosamente ammanettato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Alla guida dell'auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro, due feriti graviEra alla guida dell'automobile senza la patente e fugge alla vista dei carabinieri. Tor San Lorenzo, pusher fugge in scooter alla vista dei carabinieri: arrestatoArdea, 10 marzo 2026 – Ha tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri fuggendo in scooter e cercando poi rifugio nella propria abitazione, ma è... Altri aggiornamenti su Fugge in auto alla vista dei... Temi più discussi: Ostia, fugge all’alt e si schianta con l’auto rubata: arrestata grazie alla nuova legge; Tenta di travolgere con l'auto un carabiniere e fugge al posto di blocco; Fugge all’alt su un’auto rubata, arrestato dopo inseguimento a Palermo; Correggio, fugge dopo un incidente tra due auto. Fugge in auto alla vista dei carabinieri: arrestato 21enne senza patenteIl giovane è stato fermato dai carabinieri di Treviglio nel pomeriggio del 25 marzo in via Duca d'Aosta a Romano di Lombardia ... bergamonews.it Paura e delirio a Giulianova: polacco devasta l’infermeria, fugge dal tribunale, ruba un’auto…a tentato di speronare la vettura di una sbigottita signora. Tentativo andato a male seguito da ribaltamento nel fosso ... blitzquotidiano.it Inseguimento nella notte a #Mondragone: 18enne fugge all’alt dei carabinieri e viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La madre tenta di coprirlo denunciando il falso furto dell’auto, ma viene scoperta. Per lei scatta la denuncia per simulazione di - facebook.com facebook La #Cina fugge da Wall Street. Lo scudo di Trump funziona Il punto di @gianluzappo x.com