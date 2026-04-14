A Samarate, una coppia di coniugi è stata arrestata con l’accusa di aver gestito una centrale di spaccio attraverso WhatsApp. Durante l’operazione, sono stati sequestrati più di 800 grammi di sostanze stupefacenti e sono state effettuate consegne a domicilio. Le autorità hanno individuato e fermato i due uomini coinvolti, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Due arresti e oltre un chilo di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel territorio di Samarate. Una coppia di coniugi è stata fermata con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stata individuata come punto di riferimento per la distribuzione di cocaina, eroina e droghe sintetiche tra Samarate, Gallarate e Cassano Magnago. L’attività illecita veniva gestita tramite consegne a domicilio e cessioni dirette, coordinate attraverso messaggi su WhatsApp. Le indagini e la scoperta della rete di spaccio Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita da numerose segnalazioni che indicavano la coppia come fulcro dello spaccio nelle zone di Samarate, Gallarate e Cassano Magnago.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Samarate, coppia di coniugi gestiva una centrale dello spaccio via WhatsApp: arrestati

Leggi anche: Scoperta centrale dello spaccio: sequestrati dosi e contanti

Dormono troppo e non fanno il check-out dell'hotel, arrivano i carabinieri e scoprono centrale dello spaccioIl troppo sonno si è rivelato fatale per tre giovani spacciatori, tutti provenienti da Roma, che il giorno del check-out dal residence non hanno...