Fuga sulla Pontebbana con 50mila euro di droga fragola e banana

Durante un controllo lungo la Statale 13 Pontebbana, la Polizia locale di Reana del Rojale ha sequestrato oltre cinque chili di hashish suddivisi in panetti. L’episodio si è concluso con un inseguimento, durante il quale l’autista ha tentato di fuggire. Sul veicolo sono stati trovati anche circa 50 mila euro di droga, tra fragola e banana. La fuga ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine per bloccare il veicolo e sequestrare la sostanza.

Oltre cinque chili di hashish in panetti sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Reana del Rojale lungo la Statale 13 Pontebbana, al termine di un controllo stradale degenerato in un inseguimento.Il rintraccioL'operazione è scattata quando gli agenti hanno intimato l’alt a una piccola.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Colpo nella profumeria di lusso, ladri in fuga con un bottino di 50mila euroMontecatini Terme, 3 marzo 2026 – Tutto si è svolto nell’arco di tre minuti: quattro ladri a volto coperto, tre in azione e uno fuori a fare il palo,... Blitz a Portuense, trovati oltre 40 chili di droga in casa e più di 50mila euro contante: 5 arrestiFalchi della Polizia in azione a Portuense con controlli da Monteverde alla periferia: sequestrati oltre 40 chili di droga e cinque arresti. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fuga sulla Pontebbana con auto carica di droga: arrestato 26enne; Fuga sulla Pontebbana con 50mila euro di droga fragola e banana; Intimidazione al Piccolo, la solidarietà del Gruppo Mediafriuli. Fuga e inseguimento a tutta velocità nel traffico della Pontebbana: centauro 50enne bloccato dopo 10 chilometri aggredisce i vigiliTREVISO - Non si è fermato all'alt di una pattuglia della polizia locale. Anzi: ha dato gas alla moto su cui viaggiava evitando per un soffio gli agenti a bordo strada con la paletta in bella evidenza ... ilgazzettino.it SAPRI, RUBA UN’AUTO E TENTA LA FUGA: COLTO IN FLAGRANZA, ARRESTATO DAI CARABINIERI 40ENNE PREGIUDICATO Furto d’auto sventato nella mattinata di oggi grazie al rapido intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, che hann - facebook.com facebook Ucraina, anziana in fuga dalla guerra salvata da un drone: "Nonna, sali a bordo”. Video della scena commovente a Lyman x.com