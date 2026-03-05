Blitz a Portuense trovati oltre 40 chili di droga in casa e più di 50mila euro contante | 5 arresti

Durante un blitz a Portuense, la polizia ha sequestrato più di 40 chili di droga e più di 50.000 euro in contanti. L’operazione si è svolta tra Monteverde e la periferia, con cinque persone arrestate. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli approfonditi in diverse zone della zona, portando al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.

Falchi della Polizia in azione a Portuense con controlli da Monteverde alla periferia: sequestrati oltre 40 chili di droga e cinque arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Maxi blitz al mercato Esquilino: sequestrati 280 chili di alimenti e sanzioni per oltre 50mila euroOltre 280 chili di prodotti alimentari sequestrati, sei attività sospese per lavoro nero e sanzioni per più di 50mila euro: è questo il bilancio... Empoli, droga: avevano in casa oltre tre chili e mezzo di hashish. Due arrestiCosì, nel corso del servizio, eseguito con il supporto di un’unità cinofila, è stato sottoposto a controllo un cittadino marocchino, già gravato da... Tutto quello che riguarda Blitz a Portuense trovati oltre 40.... Temi più discussi: Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia; Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video); Roma: magazzino della droga in casa, arrestata una 57enne a Portuense. Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia ... tg24.sky.it 'Emporio' della droga scoperto a Roma, sequestrati oltre 40 kg di stupefacenteUn emporio della droga nascosto tra le mura domestiche di un appartamento sito nel quadrante Portuense a Roma : è quanto scoperto dalla polizia nel corso di un blitz, che ha portato al sequestro di ... ansa.it Il blitz nella casa di riposo abusiva a Secondigliano. I carabinieri attivano l’Asl per procedere alla chiusura e al trasferimento degli anziani in un centro idoneo. Avvertiti i familiari - facebook.com facebook Blitz interforze al parco Sempione di Torino, decine di identificati. L'area è segnalata da tempo come luogo di degrado e spaccio #ANSA x.com