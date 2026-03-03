Colpo nella profumeria di lusso ladri in fuga con un bottino di 50mila euro

A Montecatini Terme, quattro ladri a volto scoperto sono entrati in una profumeria di lusso e, in soli tre minuti, hanno portato via un bottino di 50mila euro. Dopo aver preso i prodotti più pregiati, sono scappati a piedi e sono ancora ricercati dalle forze dell’ordine. La scena si è svolta nel centro della città, senza che nessuno si sia opposto ai malviventi.

Montecatini Terme, 3 marzo 2026 – Tutto si è svolto nell'arco di tre minuti: quattro ladri a volto coperto, tre in azione e uno fuori a fare il palo, sono penetrati nella Profumeria Rossana, in via Garibaldi, all'alba di ieri, portando via fragranze di marca per un valore, in base alle prime stime, di 45mila euro. Il colpo è avvenuto in una strada inserita nella zona rossa dall'ordinanza della Prefettura. I malviventi sono stati molto rapidi e quando la vigilanza privata è arrivata sul posto, sono riusciti a darsela a gambe, lasciando solo una parte della refurtiva. In base alle riprese effettuate dalla videosorveglianza dell'attività, i ladri sono arrivati circa alle 4.