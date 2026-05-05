Fuga finisce a Roma | preso il latitante brasiliano dell’Umbria

Un uomo ricercato per reati in Brasile è stato arrestato a Roma dopo una fuga durata settimane. Si era nascosto tra i pellegrini e le persone in transito, riuscendo così a sfuggire alle forze dell’ordine. Le indagini hanno portato alla sua cattura, confermando la presenza di un soggetto internazionale coinvolto in attività criminali nel suo paese d’origine prima di scomparire. L’arresto è stato effettuato nel centro della capitale italiana.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un latitante internazionale a nascondersi tra i pellegrini?. Quali reati ha commesso l'uomo in Brasile prima di sparire?. Perché un piccolo debito in Umbria ha svelato la sua posizione?. Quando verrà trasferito il ricercato nel suo paese d'origine?.? In Breve Identificato il 1 marzo 2024 alla stazione ferroviaria di Foligno.. Debito di 2.700 euro lasciato a Santa Maria degli Angeli.. Condanna di 10 anni e 5 mesi per reati in Brasile.. Reati commessi tra il 1997 e il 2006 a San Paolo.. Il 1° maggio 2026, gli agenti delle Volanti hanno fermato un uomo di 60 anni presso una struttura per pellegrini vicino al Vaticano, ponendo fine alla fuga di un latitante brasiliano ricercato per reati finanziari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga finisce a Roma: preso il latitante brasiliano dell’Umbria Notizie correlate Finta invalidità e fuga in Spagna: preso il latitante di Mazara? Cosa sapere Arrestato a Palermo il mazarese classe 1977 latitante per traffico internazionale di stupefacenti. Fuga dall’arresto domiciliare: preso il latitante a Lamezia TermeIl personale del Commissariato di Lamezia Terme ha messo fine alla fuga di un quarantenne, già noto alle autorità per precedenti penali di rilievo,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello; Non si ferma all’alt dei carabinieri, la fuga termina con un incidente; Dammi i soldi o ti sparo, tentata rapina finisce nel sangue: la vittima reagisce, il bandito fa partire i colpi; Rubano sette paia di occhiali all'Upim e scappano verso la stazione: la fuga finisce a Rogoredo. Caccia all’uomo sul Grande Raccordo Anulare: inseguimento finisce in un maxi incidente tra quattro autoUn drammatico inseguimento stradale nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, è degenerato in un maxi incidente lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Mattinata di paura sul Grande Raccordo Anular ... msn.com Non si ferma all’alt dei militari e tenta la fuga, ma finisce fuori strada dopo un inseguimento durato alcuni chilometri. Patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro Leggi tutto - facebook.com facebook FINISCE LA FUGA. VINCE LO STATO. È stato arrestato Elia Del Grande, evaso nei giorni scorsi dalla casa lavoro di Alba e rintracciato nel Varesotto dai Carabinieri. A chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza va il nostro grazie. #Sicurezza #Legalità #Car x.com