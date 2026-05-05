Fuck Me Blind a Orlando una coreografia ipnotica che si fa cura verso l’altro

A Orlando, una performance di danza ha catturato l’attenzione grazie a una coreografia ripetitiva in cui due corpi si muovono in un ciclo continuo, trovando stabilità nel loro intrecciarsi. La scena presenta un movimento ipnotico che, attraverso l’interazione tra i danzatori, trasmette un senso di cura reciproca. A Bergamo, invece, si è assistito a una rappresentazione in cui i corpi si ruotano all’infinito, creando un’immagine di equilibrio condiviso.

Bergamo. Una rotazione infinita di due corpi, che trovano equilibrio nel loro intrecciarsi, in un movimento che diventa prendersi cura dell’altro. Un movimento quasi ipnotico che è alla base di “Fuck Me Blind”, coreografia di Matteo Sedda che verrà proposta, mercoledì 6 maggio (ore 21), dal coreografo insieme a Marco Labellarte a Cult! Sala dell’orologio (in Piazza della Libertà), all’interno della programmazione della 13ª edizione di Festival Orlando, in collaborazione con FDE – Festival Danza Estate. “L’International Klein Blue è un colore sviluppato da Yves Klein con l’idea di creare un monocromo perfetto, capace di rendere percepibile l’infinito – spiega Matteo Sedda –.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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