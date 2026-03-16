Il 19 marzo l’Olimpico ospiterà la partita tra Roma e Bologna, valida per gli ottavi di Europa League. I tifosi hanno diffuso un comunicato per organizzare una coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio, con l’obiettivo di creare un’atmosfera intensa e vibrante durante il match. La partita promette di essere un evento di grande impatto per l’intera arena.

L’ Olimpico si prepara a trasformarsi in un catino ribollente per il ritorno degli ottavi di Europa League: il prossimo 19 marzo, la sfida contro il Bologna sarà accompagnata da una coreografia totale che coinvolgerà ogni settore dello stadio. Attraverso un comunicato ufficiale, il cuore del tifo giallorosso ha chiamato a raccolta l’intero popolo romanista, estendendo l’invito a colorare l’impianto non solo alla Curva Sud, ma anche a Curva Nord, Distinti, Tribuna Tevere e Monte Mario. L’obiettivo dichiarato è ripristinare il “fattore campo” in una notte definita fondamentale per le sorti della stagione di Gian Piero Gasperini. Il dispaccio... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna, Olimpico verso la bolgia: comunicato dei tifosi per una coreografia totale

Articoli correlati

Ultimo show all’Olimpico: i tifosi della Lazio preparano la maxi coreografia contro il MilanDopo quattro partite senza pubblico a causa dello sciopero dei tifosi, l’Olimpico tornerà a colorarsi solo per Lazio-Milan.

Lazio, nuovo comunicato di protesta dei tifosi! Il gesto verso la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, ecco cosa farannoCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.

Contenuti utili per approfondire Roma Bologna Olimpico verso la bolgia...

Temi più discussi: Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Pellegrini replica a Bernardeschi: Bologna-Roma 1-1, la qualificazione si deciderà all’Olimpico; Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Europa League: Bologna-Roma 1-1, tutto aperto al ritorno.

Roma, la Curva Sud carica: Facciamo vedere al Bologna che significa giocare all'OlimpicoAll'indomani dalla pesante sconfitta a Como che ha compromesso la rincorsa al quarto posto e, dunque, alla Champions League, in casa Roma è. tuttomercatoweb.com

Roma-Bologna, pronta la bolgia all’Olimpico: le indicazioni per la coreografiaIl comunicato della Curva Sud: Realizzeremo l'ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista ... msn.com

Roma, la movida di piazza Bologna sotto accusa: rissa tra ubriachi e giovani in coma etilico - facebook.com facebook

Sassuolo-Bologna, il commento. Una squadra che conferma che a Roma può giocarsela x.com