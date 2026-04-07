Silvio Orlando, attore con cinquant’anni di esperienza tra teatro e cinema, ha recentemente commentato il suo rapporto con il passare del tempo e l’inevitabilità della morte. In un’intervista, ha parlato della difficoltà di accettare l’idea di perdere i colleghi e di non essere più presente, auspicando di vivere una vecchiaia simile a quella rappresentata dall’attore che ha citato. Le sue parole si inseriscono in un discorso più ampio sulla riflessione personale su limiti e destino.

A cinquant’anni di carriera, tra teatro e cinema, Silvio Orlando torna a riflettere su tempo, limiti e destino. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, mentre porta in scena “Il berretto a sonagli”, confrontandosi per la prima volta con l’universo di Luigi Pirandello. Ed è proprio parlando della vita che emerge, con naturalezza, il pensiero della fine: “È complicato abituarsi all’idea di non esserci più”. Un tema che, racconta, si è fatto più vicino negli ultimi anni. Non come ossessione, ma come presenza concreta, legata allo scorrere del tempo e alla scomparsa dei colleghi della sua generazione. “ Vedo i colleghi della mia leva che partono per l’altro mondo “, spiega, restituendo l’immagine di una consapevolezza che cresce per accumulo, esperienza dopo esperienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vedo i colleghi della mia leva che partono per l’altro mondo… È complicato abituarsi all’idea di non esserci più. Mi piacerebbe una vecchiaia alla Anthony Hopkins”: così Silvio Orlando

“Per condurre Sanremo non ho ricevuto compenso. Il futuro? Mi vedo moglie e mamma. E in tv mi piacerebbe un programma di infotainment, Matano ha un percorso simile al mio”: così Giorgia CardinalettiE tra i giornalisti che accolgono il pubblico al Tg1 e l’abbiamo vista anche alla conduzione di Sanremo: Giorgia Cardinaletti è un volto sui cui la...

Rocco Casalino presenta il nuovo compagno Alejandro Martinez: «Con lui mi vedo papà. È la persona che amo di più al mondo. Non pensavo di meritare un amore così»L’incontro galeotto avvenne in un locale in Colombia: «L’ho visto e mi sono subito avvicinato a lui.

How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide)