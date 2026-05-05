Frosinone rapina in strada | 47enne rintracciato e denunciato

Ieri a Frosinone, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo e del NORM hanno rintracciato e denunciato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine. La denuncia riguarda una rapina avvenuta in strada, ma i dettagli specifici dell’episodio non sono stati comunicati. L’indagato è stato portato in caserma e si trova ora sotto procedimento penale. La vicenda è ancora oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo, in collaborazione con il personale del NORM (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Frosinone, hanno deferito in stato di libertà un 47enne frusinate, già noto alle Forze dell’Ordine, per l’ipotesi di reato di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, abbandona 5 metri cubi di rifiuti speciali in periferia: rintracciato e denunciato dai ForestaliA Frosinone un uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali nella periferia urbana del capoluogo. Investito in Piazza Berardi da un pirata della strada. Rintracciato e denunciato un 65enneAttimi di grande apprensione nella serata di sabato 28 febbraio nel cuore di Ceccano (Frosinone), dove un pedone quarantacinquenne è stato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cassino: la Polizia di Stato arresta due persone per truffa. Recuperati 6000 euro e 400 gr. In monili d’oro. - Polizia di Stato; Truffa nelle Marche. Arrestati a Cassino; Rapina e violenza sulla Monti Lepini, la vittima riconosce il suo aggressore in ospedale e chiama i carabinieri; Juve Stabia, il sogno continua. Vespe ai playoff con un turno di anticipo. Frosinone, donna minacciata con il coltello e picchiata in strada: un uomo arrestato dalla poliziaMomenti di terrore nella serata di ieri nella zona scalo di Frosinone, dove una donna di circa 55 anni è stata vittima di una violenta aggressione nel corso di un tentativo di rapina. Secondo quanto ... ilmessaggero.it Villa Latina, simula una rapina in strada per nascondere le perdite alle slot machine: denunciata una 46enneHa denunciato una violenta aggressione in strada, raccontando di essere stata colpita alle spalle e derubata di gioielli e denaro. Ma quella rapina, in realtà, non sarebbe mai avvenuta. È accaduto a ... ilmessaggero.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Frosinone, controlli antidroga: due segnalazioni in poche ore. Proseguono le verifiche sul territorio. #frosinone #cronaca #polizia #droga - facebook.com facebook