Investito in Piazza Berardi da un pirata della strada Rintracciato e denunciato un 65enne

Nella serata di sabato 28 febbraio, un uomo di 45 anni è stato investito da un’auto in Piazza Berardi a Ceccano. L’auto coinvolta è stata successivamente rintracciata e il conducente, un 65enne, è stato denunciato. L’incidente ha causato momenti di allarme tra i passanti presenti in zona.

Attimi di grande apprensione nella serata di sabato 28 febbraio nel cuore di Ceccano (Frosinone), dove un pedone quarantacinquenne è stato violentemente investito da un'automobile in Piazza Berardi. Il conducente della vettura, anziché arrestare la marcia per sincerarsi delle condizioni della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Addio a J. Hans Sanoner, l’albergatore investito da un pirata della strada Approfondimenti e contenuti su Piazza Berardi da. Discussioni sull' argomento Investito in Piazza Berardi da un pirata della strada. Rintracciato e denunciato un 65enne; Investe un uomo e si allontana senza soccorrerlo; Ceccano – Investe un pedone e non presta soccorso: denunciato 65enne. Gravemente ferito un quarantacinquenne. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare l'auto pirata: denunciato un sessantacinquenneGravemente ferito un quarantacinquenne. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al responsabile: denunciato un sessantacinquenne ... ciociariaoggi.it Linea 15 deviata in direzione via Brissogne da largo Berardi prosegue su corso Regina Margherita, viale I Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, percorso regolare. Causa incidente in via Vanchiglia. x.com Sabato 7 febbraio, ore 11 presso Biblioteca Luidi Dal Pane, Piazza Poggi, Castelbolognese Davide Formenti presenta L'EQUAZIONE DI ELSA introduce e dialoga con l'autore Rosarita Berardi - facebook.com facebook