Investito in Piazza Berardi da un pirata della strada Rintracciato e denunciato un 65enne

Da frosinonetoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 28 febbraio, un uomo di 45 anni è stato investito da un’auto in Piazza Berardi a Ceccano. L’auto coinvolta è stata successivamente rintracciata e il conducente, un 65enne, è stato denunciato. L’incidente ha causato momenti di allarme tra i passanti presenti in zona.

Attimi di grande apprensione nella serata di sabato 28 febbraio nel cuore di Ceccano (Frosinone), dove un pedone quarantacinquenne è stato violentemente investito da un'automobile in Piazza Berardi. Il conducente della vettura, anziché arrestare la marcia per sincerarsi delle condizioni della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Addio a J. Hans Sanoner, l’albergatore investito da un pirata della strada

Approfondimenti e contenuti su Piazza Berardi da.

Discussioni sull' argomento Investito in Piazza Berardi da un pirata della strada. Rintracciato e denunciato un 65enne; Investe un uomo e si allontana senza soccorrerlo; Ceccano – Investe un pedone e non presta soccorso: denunciato 65enne.

Gravemente ferito un quarantacinquenne. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare l'auto pirata: denunciato un sessantacinquenneGravemente ferito un quarantacinquenne. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al responsabile: denunciato un sessantacinquenne ... ciociariaoggi.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.