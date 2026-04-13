Un uomo è stato denunciato a Frosinone dopo che i Carabinieri Forestali hanno scoperto che aveva abbandonato cinque metri cubi di rifiuti speciali nella periferia della città. Le indagini sono scattate dopo aver individuato il sito di deposito illegale, che è stato sequestrato. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’identità dell’autore o delle motivazioni dell’atto.

A Frosinone un uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali nella periferia urbana del capoluogo. L’episodio è stato scoperto dai Carabinieri Forestali, che sono riusciti a risalire al presunto responsabile grazie a un’attenta attività investigativa. Le indagini dei Carabinieri Forestali Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Frosinone hanno accertato la presenza di circa cinque metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati nella periferia urbana della città. Il materiale rinvenuto comprendeva ceramica, plastica, rifiuti solidi urbani, carta e cartone.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frosinone, abbandona 5 metri cubi di rifiuti speciali in periferia: rintracciato e denunciato dai Forestali

Alta Irpinia: Controlli ambientali dei Carabinieri – denunciato un imprenditore e sequestrata area con 20 metri cubi di rifiuti specialiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Rifiuti speciali abbandonati in un terreno, sequestrati 90 metri cubi di discarica: sei persone denunciateMateriale legnoso e scarti tessili sono stati trovati dai carabinieri forestali e dai carabinieri del Nipaaf.