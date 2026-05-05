Frosinone Open Day per la CIE | rinnovo carta d’identità su prenotazione in Comune

Il Comune di Frosinone organizza un Open Day dedicato al rinnovo della carta d’identità elettronica, che si terrà sabato 9 maggio dalle 9 alle 18 presso la sede comunale di piazza VI. L’evento è stato deciso dall’amministrazione comunale, con il coordinamento del sindaco, dell’assessore all’innovazione tecnologica e del consigliere delegato. È richiesta la prenotazione per accedere ai servizi.

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Maria Teresa Spaziani Testa e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per sabato 9 maggio dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate La carta di identità ‘va in pensione’: "Open day in Comune per la Cie"Sabato prossimo si terrà un’apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe del Comune di San Mauro Pascoli dedicata al rilascio della Carta d’Identità... Nel mese di marzo tre Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE)Tempo di lettura: 2 minutiLe Carte d’Identità cartacee, com’è noto, perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Aix en Provence Open: Day 7; King’s League Italy - Day 11; Chess.com Open 2026 - Play-offs - Day 3; Watch Rally Islas Canarias : Stage 18 Live Stream Online | DAZN IT. Frosinone, carta d'identità elettronica e spid: open day il 3 gennaioL’amministrazione comunale di Frosinone ha organizzato per venerdì 3 gennaio 2025, presso gli uffici del settore anagrafe (piazza VI Dicembre), l’open day per il rinnovo della carta di identità ... ilmessaggero.it 5/5/26. Domani open day all'Enaip per ITS Academy Turismo Veneto di Chioggia. Torna l’open day Factory Experience per presentare l’ITS Academy Turismo Veneto di Chioggia. Domani, mercoledi 6 maggio 2026, alle ore 15:30 presso l’Enaip i partecipanti - facebook.com facebook