Sabato prossimo, l’ufficio anagrafe del Comune di San Mauro Pascoli resterà aperto straordinariamente per tutta la giornata, offrendo un’opportunità senza appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. L’iniziativa prevede un’apertura speciale dedicata esclusivamente ai cittadini interessati, che potranno recarsi direttamente presso gli sportelli per ottenere la nuova carta. La giornata si inserisce in un percorso di aggiornamento delle procedure di identificazione ufficiale.

Sabato prossimo si terrà un’apertura straordinaria dell’ ufficio anagrafe del Comune di San Mauro Pascoli dedicata al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, senza necessità di prendere appuntamento. L’ufficio anagrafe sarà a disposizione per il rilascio delle Cie dalle 8 alle 18. Dice il sindaco Moris Guidi: "Dal 3 agosto prossimo tutte le carte di identità cartacee cesseranno di avere validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Abbiamo organizzato questo open day dell’Ufficio Anagrafe per andare incontro alle esigenze dei tanti cittadini ancora in possesso della vecchia carta d’identità cartacea. Viene così data la possibilità di provvedere per tempo a sostituire il documento con la carta d’identità elettronica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carta di identità ‘va in pensione’: "Open day in Comune per la Cie"

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