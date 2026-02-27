Nel mese di marzo tre Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica CIE

Nel mese di marzo sono stati organizzati tre Open Day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Le carte d’identità cartacee, che attualmente sono ancora in uso, perderanno la validità definitiva a partire dal 3 agosto 2026, anche se la data di scadenza è successiva. Dopo questa data, i documenti cartacei non saranno più considerati validi per l’identificazione ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le Carte d'Identità cartacee, com'è noto, perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili. Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) e nel mese di marzo ha previsto tre aperture straordinarie in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali. Il primo Open Day si terrà sabato 7 marzo e gli uffici anagrafici di piazzale Iannelli resteranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 18:00.