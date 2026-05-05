Frosinone espulso dopo la detenzione | rimpatrio per un cittadino rumeno

Lunedì un cittadino rumeno è stato rimesso in libertà dopo aver scontato due anni di reclusione presso la casa circondariale di Frosinone. Era stato condannato per maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di arma da taglio e ricettazione. Successivamente all’uscita, è stato espulso dal territorio nazionale e rimpatriato.

Nella giornata di lunedì, un cittadino rumeno veniva dimesso dalla casa circondariale di Frosinone dopo aver scontato una pena pari a 2 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di arma da taglio e ricettazione.Valutazione della pericolositàDal quadro istruttorio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, espulso cittadino albanese con precedenti per reati graviNella giornata di giovedì la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di un cittadino albanese di 42 anni, con numerosi precedenti penali, colpito... Frosinone, espulso cittadino algerino: accompagnato al CPR di RomaNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di un cittadino algerino di 60 anni, irregolare sul territorio nazionale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Frosinone, espulso cittadino algerino: accompagnato al CPR di Roma; Frosinone, espulso 20enne albanese: accompagnato in frontiera dopo arresto per droga; Frosinone, Dal 2018 doveva lasciare l'Italia: espulso un algerino; Espulso giovanissimo albanese perché ritenuto ‘socialmente pericoloso’: bloccato e imbarcato per Durazzo. https://vm.tiktok.com/ZNRpmVtJa/ Frosinone, espulso dopo il carcere: divieto di rientro per 5 anni. Provvedimento della Questura per sicurezza pubblica. #frosinone #cronaca #sicurezza #polizia - facebook.com facebook