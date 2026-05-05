Frosinone con I Carta Bianca si chiude la stagione teatrale al Vittoria

A Frosinone si è conclusa la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata dal Comune di Frosinone in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare. L’ultimo appuntamento è stato con lo spettacolo del gruppo Carta Bianca, promosso grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, con il supporto degli assessorati alla cultura e al centro storico. La stagione ha visto diverse iniziative teatrali organizzate nel corso dell’anno.

Ultimo appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Cupramontana, Lapocalisse con Valerio Aprea chiude la stagione teatrale domenicaCupramontana (Ancona), 13 aprile 2026 - La stagione del Teatro Concordia di Cupramontana - realizzata dal Comune con l’Amat e il contributo della... Enzo Iacchetti chiude la stagione teatrale fasanese con "Buongiorno, Ministro"FASANO - Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 202526 del Comune di Fasano. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ranucci richiamato dalla Rai dopo lo scontro con Nordio a 'Cartabianca': Non ho timori. Carta Bianca, guarda chi si rivede...Nuovo appuntamento della stagione del teatro CorTe di Coriano, protagonista il duo comico Carta Bianca che domani alle 21 porterà in scena ‘Guarda chi si rivede’, di e con Daniele Graziani e Lucio Dal ... ilrestodelcarlino.it Carta bianca. Pace, la serata con Moni OvadiaUn appuntamento pubblico di riflessione, testimonianza e approfondimento sui grandi temi della pace e dei diritti dei popoli. Domani sera alle 21, il Teatro Capannone di Usella ospiterà Carta Bianca ... lanazione.it