Enzo Iacchetti chiude la stagione teatrale fasanese con Buongiorno Ministro

Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 202526 del Comune di Fasano, che ha visto numerosi spettacoli portati in scena nel corso dell’anno. L’ultimo evento della rassegna, organizzata con il circuito regionale Puglia Culture, sarà un appuntamento con Enzo Iacchetti, noto attore e conduttore televisivo, e si terrà nella città pugliese. La serata concluderà il ciclo di rappresentazioni previste per questa stagione.

FASANO - Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 202526 del Comune di Fasano. L'ultimo atteso appuntamento della rassegna, organizzata in collaborazione con il circuito regionale Puglia Culture, vedrà protagonista uno dei volti più amati del teatro e della televisione italiana: Enzo.🔗 Leggi su Brindisireport.it «Buongiorno, Ministro!», la commedia con Enzo IacchettiArezzo, 22 marzo 2026 – Prosegue la stagione del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra... Enzo Iacchetti al teatro Masaccio con “Buongiorno, Ministro!”Arezzo, 13 marzo 2026 – Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro...