Cupramontana Lapocalisse con Valerio Aprea chiude la stagione teatrale domenica

Domenica si concluderà la stagione teatrale al Teatro Concordia di Cupramontana, realizzata dal Comune con l’AMAT e sostenuta dalla Regione Marche e dal Ministero della Cultura. L’ultimo spettacolo in programma è “Lapocalisse” con l’attore Valerio Aprea. La rassegna, iniziata alcuni mesi fa, ha visto la partecipazione di diverse compagnie e artisti locali e nazionali. La chiusura della stagione porta a fine una serie di rappresentazioni che hanno coinvolto la comunità e il pubblico appassionato di teatro.

Cupramontana (Ancona), 13 aprile 2026 - La stagione del Teatro Concordia di Cupramontana - realizzata dal Comune con l’Amat e il contributo della Regione Marche e del MiC - volge al termine domenica con Lapocalisse. Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e l’inerzia che lo frena, Valerio Aprea porta in scena una serie di monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio, in arte Makkox, con la consulenza artistica di Francesco Frangipane, in un assolo iperbolico attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia laddove comicità e assurdo divengono strumenti affilati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio dell’apocalisse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cupramontana, Lapocalisse con Valerio Aprea chiude la stagione teatrale domenica Lapocalisse arriva al Verdi con la comicità di Valerio Aprea e MakkoxArezzo, 5 marzo 2026 – Al Teatro Verdi di Monte San Savino è in arrivo “Lapocalisse”, il fortunato spettacolo scritto da Makkox e interpretato da...