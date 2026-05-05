Froscia e Ncannellata protagoniste a tavola riecco la sagra per celebrare i sapori del territorio

Dal 8 al 10 maggio, il centro di Alessandria della Rocca ospiterà la seconda edizione della Sagra della Froscia e della Ncannellata, un evento di tre giorni dedicato alla valorizzazione delle specialità locali. Durante il fine settimana, saranno allestite degustazioni di piatti tradizionali, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaporare i sapori autentici del territorio attraverso un percorso tra dolce e salato. L’evento mira a promuovere i prodotti tipici della zona e a coinvolgere la comunità locale.

Un intero weekend dedicato ai sapori della tradizione e alla valorizzazione del territorio. Dall’8 al 10 maggio Alessandria della Rocca ospita la seconda edizione della Sagra della Froscia e della Ncannellata, un percorso tra dolce e salato che animerà il centro del paese con degustazioni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate A Peschici la sagra del pesce, tra storia, sapori e mareVenerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:30 in piazza Sant’Antonio si terrà la Sagra del Pesce, tra Storia, Sapori e Mare , organizzata dalla neo... Il cuore del Mandorlo comincia a battere al teatro Pirandello: riecco "Aspettando la Sagra", l'anteprima di lussoUn appuntamento che si rinnova già da qualche anno e che si propone come anticipazione della festa in programma dall'8 marzo.