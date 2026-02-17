Il cuore del Mandorlo comincia a battere al teatro Pirandello | riecco Aspettando la Sagra l' anteprima di lusso

Un appuntamento che si rinnova già da qualche anno e che si propone come anticipazione della festa in programma dall'8 marzo. Il tema scelto è "Cantu di cori": un chiaro omaggio alla tradizione agrigentina diffusa attraverso la musica. Bande ed ensemble di voci per esprimere le radici della festa. Saranno svelati i dettagli del programma, presentatori compresi Un momento sospeso tra memoria, identità e attesa collettiva. La sera del 21 febbraio il teatro Pirandello accoglierà "Aspettando la Sagra", appuntamento che negli ultimi anni è diventato il preludio simbolico al Mandorlo in fiore, la kermesse che dall’8 marzo tornerà a riempire la città di suoni, colori e incontri tra culture.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Comune ha convocato per lunedì 20 gennaio alle ore 10 una riunione per definire il “Menù del Mandorlo”, iniziativa gastronomica collegata alla Sagra del Mandorlo in Fiore.

La promessa di fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore sembra difficile da mantenere.

