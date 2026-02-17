Il cuore del Mandorlo comincia a battere al teatro Pirandello | riecco Aspettando la Sagra l' anteprima di lusso
Un appuntamento che si rinnova già da qualche anno e che si propone come anticipazione della festa in programma dall'8 marzo. Il tema scelto è "Cantu di cori": un chiaro omaggio alla tradizione agrigentina diffusa attraverso la musica. Bande ed ensemble di voci per esprimere le radici della festa. Saranno svelati i dettagli del programma, presentatori compresi Un momento sospeso tra memoria, identità e attesa collettiva. La sera del 21 febbraio il teatro Pirandello accoglierà "Aspettando la Sagra", appuntamento che negli ultimi anni è diventato il preludio simbolico al Mandorlo in fiore, la kermesse che dall’8 marzo tornerà a riempire la città di suoni, colori e incontri tra culture.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"Menù del Mandorlo", convocata la riunione per l’iniziativa gastronomica della Sagra
Il Comune ha convocato per lunedì 20 gennaio alle ore 10 una riunione per definire il “Menù del Mandorlo”, iniziativa gastronomica collegata alla Sagra del Mandorlo in Fiore.
Fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore? Miccichè: “Difficile, abbiamo poco margine”
La promessa di fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore sembra difficile da mantenere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il mandorlo, guardare la vita oltre le apparenzeLa primavera giunge con i suoi tepori e non è raro trovare sulle nostre strade meravigliosi mandorli in fiore, spesso solitari in mezzo ad alberi spogli. Una visione simile l’ebbe un tempo il profeta ... avvenire.it
Torta a cuore di San Valentino di pasta di mandorle con fiori di pasta in croce fatti a mano da me: Ingredienti 7 uova; 55 gr amido grano; 185 gr zucchero; 370 gr mandorle (pelate e macinate); 1 arancia e limone biologici grattugiati; 1 vaniglia Procedimento: Fr facebook